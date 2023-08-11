حار نهارا معتدل ليلا.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 38 25

نخل 37 20

كاترين 35 17

الطور 36 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 36 23

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 28

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 37 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 39 27

أبو سمبل 40 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 30

المدينة المنورة 45 33

الرياض 44 31

المنامة 41 33

أبوظبي 44 33

الدوحة 43 33

الكويت 46 28

دمشق 41 30

بيروت 32 30

عمان 41 26

القدس 36 24

غزة 31 28

بغداد 49 34

مسقط 35 32

صنعاء 29 16

الخرطوم 37 27

طرابلس 31 23

تونس 32 23

الجزائر 29 23

الرباط 32 18

نواكشوط 31 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 34 20

إسطنبول 29 22

إسلام آباد 36 26

نيودلهي 36 28

جاكرتا 33 23

بكين 31 23

كوالالمبور 32 24

طوكيو 33 25

أثينا 31 24

روما 33 17

باريس 27 16

مدريد 38 22

برلين 28 17

لندن 23 15

مونتريال 24 17

موسكو 24 16

نيويورك 30 21

واشنطن 32 20

أديس أبابا 23 13