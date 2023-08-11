الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل : دورة تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية عمل الإسماعيلية

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

أعلنت  مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن انتهاء الدورة التدريبية حول دورة العمل على منظومة تراخيص المحال العامة ومراكز إصدار التراخيص وحوسبتها، والتي نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية لمدة 3 أيام بمقر المديرية وديوان المحافظة ، لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومديري التوجيه الفنى ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على الارتقاء بمهارات العاملين وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم ، والتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تنتهجها كافة الجهات لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة ، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ..

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أشار فيه إلى ان الدورة التدريبية تضمنت على مدار 3 أيام مجموعة من الموضوعات الهامة التى تخص عمل مفتشي السلامة والصحة المهنية ومديرى التوجيه الفنى ، حيث تضمن اليوم الأول والثاني من الدورة المنعقدة في مقر المديرية ، العمل على منظومة تراخيص المحال العامة وحوسبتها وطرق حل المشاكل الناتجة عن التفتيش تنفيذاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ، ألقى المحاضرات خلالها المهندس محمد عبد النبى صالح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور 7 من المفتشين والمديرين .

وأضاف مدير المديرية ان اليوم الثالث من الدورة التدريبية محاضرة ألقاها إبراهيم السيد محمد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تطرقت إلى استعراض مراكز إصدار التراخيص و مفتشى السلامة والصحة المهنية ، وحوسبة التراخيص من بداية المستندات المطلوبة للترخيص وحتى إصدار الرخصة من مركز الإصدار، والجهات المنوط لها العمل على المنظومة بما فيهم السلامة والصحة المهنية ، حضرها سامح شوقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وداليا حسن ، وأحمد عبد الرحمن ، ومحمد مبارك ، داليا حمدى ، و حمدى عبد النور مفتشي السلامة والصحة المهنية ، ومنى محمد محمود مدير التوجيه الفنى ..

إصدار التراخيص التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية السلامة والصحة المهنية المنظومة الرقمية الجديدة تراخيص المحال العامة بمحافظة الإسماعيلية

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