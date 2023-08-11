هربًا من الحرارة.. إقبال جماهيري على رأس البر في دمياط

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب،وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة إقبالاً متزايد من المصطافين والرواد على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع برأس البر، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة في كافة المرافق والخدمات لتقديم أفضل الخدمات المواطنين، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023.

الجدير بالذكر أن العمل يجري من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لـ5 خيام لتجميع الأطفال التائهين و4 خيام للإسعاف و33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم اليوم إنقاذ 68 حالة من الغرق كما تم تسليم 203 أطفال تائهين إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023.