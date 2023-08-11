الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يفتتح وحدة فوكة الصحية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قبل قليل، وحدة فوكة الصحية شرق المحافظة، وذلك بعد الاحلال والتجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه، بحضور رئيس مدينة الضبعة، وعدد من قيادات مديرية الصحة وعمد ومشايخ وأهالي المنطقة.

وتفقَّد محافظ مطروح، ووكيل وزارة الصحة، الوحدة الصحية، مقدمًا التهنئة إلى أهالي المنطقة على افتتاح الوحدة الصحية، مؤكدًا أهمية التثقيف الصحي وحسن التعامل مع المواطنين أثناء تلقيهم الرعاية الصحية.

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لـ"الدستور، إن وحدة فوكة الصحية أقيمت على مساحة 1700 م 2 ومساحة المنشآت الفعلية 360 م 2، حيث تم الاحلال والتجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأوضح أن أعمال الاحلال والتجديد تمت بدعم من محافظة مطروح، حيث إن الوحدة الصحية مكونة من طابقين وتضم غرفة كشف وتنظيم أسرة ومعمل وتثقيف صحي وصيدلية، عيادة الأسنان، التطعيمات، مكتب صحة، اسعافات أولية، مخزن نفايات، مغسلة،  تكنولوجيا معلومات، وسكن للأطباء وسكن للتمريض، مؤكدًا أن الوحدة ستخدم ما يقرب من 3500 شخص من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

 

٢٠٢٣٠٨١١_١٥٤١٢٦
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٤١٢٦
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٣٦٠٢
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٣٦٠٢
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٣٠٢٤
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٣٠٢٤
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٢٩٠٢
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٢٩٠٢
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٢٨٤٠
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٢٨٤٠
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٢٧١٣
٢٠٢٣٠٨١١_١٥٢٧١٣
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٧٠٥
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٧٠٥
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٦٥٩
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٦٥٩
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٦٥٥
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٦٥٥
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٦٤١
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٦٤١
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٥٣٦
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٥٣٦
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٢٣٩
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٢٣٩
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١١٤٢(0)
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١١٤٢(0)
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١١٤٣
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١١٤٣
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٢٠٢
٢٠٢٣٠٨١١_١٥١٢٠٢
أعمال الإحلال والتجديد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ مطروح الاحلال والتجديد

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

شارع المزاج.. "الدستور" تزور قبلة المدخنين فى مصر (صور)

لم يستطع إكمال الصلاة.. تفاصيل ما حدث لإمام الحرم المكى خلال خطبة الجمعة (فيديو)

اكتشاف "توتسيتس".. قصة جديدة في تاريخ الحضارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع