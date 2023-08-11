بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يفتتح وحدة فوكة الصحية

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قبل قليل، وحدة فوكة الصحية شرق المحافظة، وذلك بعد الاحلال والتجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه، بحضور رئيس مدينة الضبعة، وعدد من قيادات مديرية الصحة وعمد ومشايخ وأهالي المنطقة.

وتفقَّد محافظ مطروح، ووكيل وزارة الصحة، الوحدة الصحية، مقدمًا التهنئة إلى أهالي المنطقة على افتتاح الوحدة الصحية، مؤكدًا أهمية التثقيف الصحي وحسن التعامل مع المواطنين أثناء تلقيهم الرعاية الصحية.

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لـ"الدستور، إن وحدة فوكة الصحية أقيمت على مساحة 1700 م 2 ومساحة المنشآت الفعلية 360 م 2، حيث تم الاحلال والتجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأوضح أن أعمال الاحلال والتجديد تمت بدعم من محافظة مطروح، حيث إن الوحدة الصحية مكونة من طابقين وتضم غرفة كشف وتنظيم أسرة ومعمل وتثقيف صحي وصيدلية، عيادة الأسنان، التطعيمات، مكتب صحة، اسعافات أولية، مخزن نفايات، مغسلة، تكنولوجيا معلومات، وسكن للأطباء وسكن للتمريض، مؤكدًا أن الوحدة ستخدم ما يقرب من 3500 شخص من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

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