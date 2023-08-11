الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة سيدة فى ظروف غامضة بمركز الخارجة والنيابة تستدعى الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة

اسعاف
اسعاف

لقيت سيدة مصرعها اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الواقعة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لسيدة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي في ظروف غامضة.

تبين وفاة "وفاء.ح.ع" 35 عامًا، بمنطقة حي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، وجرى نقلها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي لتوقيع الكشف عليها وتحديد سبب الوفاة إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة المتوفاة داخل المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتكليف البحث الجنائي بتحديد أسباب وملابسات الواقعة.

لقيت سيدة مصرعها الوادي الجديد الإسعاف ظروف غامضة مشرحة مستشفى الخارجة النيابة العامة الطب الشرعي

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

شارع المزاج.. "الدستور" تزور قبلة المدخنين فى مصر (صور)

لم يستطع إكمال الصلاة.. تفاصيل ما حدث لإمام الحرم المكى خلال خطبة الجمعة (فيديو)

اكتشاف "توتسيتس".. قصة جديدة في تاريخ الحضارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع