وفاة سيدة فى ظروف غامضة بمركز الخارجة والنيابة تستدعى الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة

لقيت سيدة مصرعها اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الواقعة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لسيدة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي في ظروف غامضة.

تبين وفاة "وفاء.ح.ع" 35 عامًا، بمنطقة حي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، وجرى نقلها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي لتوقيع الكشف عليها وتحديد سبب الوفاة إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة المتوفاة داخل المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتكليف البحث الجنائي بتحديد أسباب وملابسات الواقعة.