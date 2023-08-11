الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع 8477 طن مخلفات خلال الأسبوع الماضي

رفعت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 8477 طنا، خلال الفترة من 4 وحتى 10 أغسطس الجاري، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 70 طنا، وفي قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 130 طنا، كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 360 طنا، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 240 طن.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 60 طنا، وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي 100 طن، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 960 طنا من القمامة والمواد الصلبة.

- جهود رفع القمامة والمخلفات في أحياء الإسماعيلية



في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 800 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1302 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات، بلغت حمولاتها 1010 أطنان على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ١١٦٩ طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٧٢ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها، وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٦٥ طن من المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٧٣٦ طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٤٣٠ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٥٣٣ من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد "بشارة"على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.