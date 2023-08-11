الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

محمد شريف
محمد شريف

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، توصل نادي الخليج السعودي لاتفاق مع محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن محمد شريف وقع على عقود انتقاله لـ الخليج، بعد التوصل لاتفاق مع النادي.

ولعب شريف، البالغ من العمر 27 عامًا، مع الأهلي في 46 مباراة بمختلف المسابقات بمجموع 2376 دقيقة، مسجلًا 14 هدفًا.

ويبدأ الخليج مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري السعودي 2023-2024 بمواجهة الفيحاء، غدًا السبت.

كان السويسرى مارسيل كولر، قد منح لاعبي الفريق الأول، راحة سلبية لمدة 20 يومًا، على أن يعود للتدريبات يوم 24 أغسطس الجاري، بإجراء قياسات بدنية وفحوص طبية، قبل أن يبدأ فى التدريبات البدنية والسفر إلي النمسا يوم 28 الشهر الجاري حتي يوم 6 سبتمبر المقبل، خاصة بعد تحديد الاتحاد الإفريقي يوم 8 سبتمبر موعدًا لمباراة مصر وإثيوبيا بالتصفيات الإفريقية ثم يوم 12 من الشهر ذاته مواجهة تونس وديًا، بجانب سفر المحترفين للانضمام لمنتخبات بلادهم.

الخليج محمد شريف شريف النادي الأهلي الاهلى

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