قناة أمريكية: الحوت المصري «توتسيتوس» أحد أصغر أنواع فصيلته

أذاعت قناة «abc news» الأمريكية، تقريرًا مفصلًا حول الاكتشاف المصري لحوت منقرض عاش قبل نحو 41 مليون عامًا، وأطلق عليه اسم «توتسيتوس رياننسيس» و«فرعون الحيتان»، وهو أحد أصغر الأنواع في فصيلة «باسيلوصوريات» على الإطلاق.

وقالت القناة، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، إن « توتسيتوس رياننسيس» من الأنواع ذات العمر الافتراضي الأقصر، حيث اقترحت الأبحاث السابقة أن ظهور الضروس الدائمة يميل إلى الحدوث في الثدييات ذات دورات الحياة القصيرة.

ونقلت في تقريرها بعنوان "العلماء يكتشوفن أنواعًا جديدة من الحيتان القديمة التي عاشت قبل حوالي 41 مليون سنة "، تصريحات دكتور عبد الله جوهر عضو الفريق البحثي لمركز الحفريات بجامعة المنصورة، الذي قال: "بقايا الحوت تم العثور عليها في عام 2012 مغروسة في الصخور الجيرية في وادي الحيتان في مصر، على بعد حوالي 70 ميلاً جنوب غرب القاهرة".

وتضمنت الحفريات شظايا جمجمة وفك وأسنان وفقرات يعود تاريخها إلى حوالي 41 مليون سنة.

وقال هشام سلام المؤلف الرئيسي وعالم الحفريات في جامعة المنصورة والجامعة الأمريكية في القاهرة، للقناة الأمريكية، إن توتسيتوس يعد هو «الجد» لجميع أنواع الدلافين والحيتان الحديثة، مشيرًا إلى أن خصائصه التشريحية تشبه دلافين العصر الحالي.