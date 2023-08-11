الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاولة سرقة.. سقوط 7 أبراج كهرباء بنجع حمادى وفصل التيار عن بعض المناطق

جريدة الدستور

انقطع التيار الكهربائي، اليوم، عن بعض المناطق في قرى نجع حمادي في محافظة قنا، بسبب سقوط 7 أبراج كهرباء.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بسقوط 7 أبراج كهرباء بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة في نجع حمادي، وسقوط 13 كابلا على شريط السكك الحديدية، ما تسبب في فصل التيار عن بعض المناطق في المدينة وقرى أولاد نجم والغربي بهجورة والشرقي بهجورة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن سقوط أبراج الكهرباء كان بسبب محاولة سرقة أجزاء منها، وجارٍ تكثيف التحريات والجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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