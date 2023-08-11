الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية إلى بني سويف وشمال سيناء

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية.

واستهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتيِّ بني سويف، شمال سيناء، لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.     

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات. 

كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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