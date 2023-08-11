الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يفتتح فعاليات "let’s try Iron man" بالعلمين الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، فعاليات "let’s try Iron man" بمدينة العلمين الجديدة.

وتُقام منافسات الفعاليات على مدار يوميِّ الجمعة والسبت، وتتضمن مسابقات للسباحة وللدراجات والجري وبمشاركة  "١٠٠٠"  مشارك من المصريين والأجانب من عشرين جنسية أجنبية، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. 

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن تنظيم الفعاليات يأتي ضمن مهرجان العلمين 
"العالم علمين"، والذي يُعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط والذي شهد منذ بدايته في يوليو الماضي، مشاركة وزارة الرياضة بعددٍ كبير من الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى الفعاليات الفنية الأخرى.

وأضاف وزير الرياضة، أن مدينة العلمين، أصبحت واجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية و"نحن بدورنا نقوم باستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية بمشاركة الكثير من الأجانب، والتي تعمل على الترويج السياحي الكبير لقبلة السياحة الجديدة للعالم اجمع العلمين الجديدة".

وحضر افتتاح الفعاليات من جانب وزارة الرياضة اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لأجهزة الوزير، وأحمد عبدالخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد رفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة للسياحة الأكبر في الشرق الاوسط الترويج السياحي العلمين العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة

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