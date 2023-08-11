محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة أطنوح الصحية بتكلفة 242 ألف جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قبل قليل، وحدة أطنوح الصحية شرق المحافظة، وذلك بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة 242 ألفًا و600 جنيه، بحضور العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من قيادات مديرية الصحة وأهالي المنطقة.

وتفقَّد محافظ مطروح، ووكيل وزارة الصحة وأهالي منطقة أطنوح، الوحدة الصحية، مقدمًا التهنئة إلى أهالي المنطقة على افتتاح الوحدة الصحية، مؤكدًا أهمية التثقف الصحي وحسن التعامل مع المواطنين أثناء تلقيهم الرعاية الصحية.

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، إن وحدة أطنوح الصحية على مساحة 1300 م 2 ومساحة المنشآت الفعلية 250 م 2، حيث تم تطوير ورفع الكفاءة بتكلفة 242 ألفًا و600 جنيه.

وأوضح أن أعمال التطوير تمت بدعم من محافظة مطروح، حيث إن الوحدة الصحية تتكون من غرفة كشف واستقبال وتنظيم أسرة ومشورة ومعمل وتثقيف صحي وصيدلية وسكن للأطباء وسكن للتمريض، مؤكدًا أن الوحدة ستخدم ما يقرب من ٣٥٠٠ شحص من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

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