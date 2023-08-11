الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد اللوائح المالية ولجان للفصل بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

جريدة الدستور

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، اعتماد اللائحة المالية واجراءات الرقابة والضبط الداخلي للجامعة وذلك بعد الإنتهاء من إعدادها بواسطة عدداً من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش رئاسة "السعيد" اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق ، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والدكتورة ميرفت الديب الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر، والدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور، وعبر تقنية الـTeams الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

وأشار السعيد إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات منها: قبول استقالة الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية من عضوية مجلس الأمناء ورفعها إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية وقاعدة عدم تعارض المصالح بين مهام منصبه الجديد وعضويته فى المجلس.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أنه تقرر أيضا تشكيل لجان تسليم وتسلم بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية وذلك لتولى مهام الفصل فى بعض الأمور المعلقة بين الجامعتين، والعمل على تطبيق إجراءات مالية وإدارية منضبطة.

كما وافق المجلس خلال جلسته على البدء فى إجراءات تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل، وكذلك الموافقة على البدء فى إعلان عن التعاقد فى وظيفة مدير الأمن الإدارى بالجامعة ممن لديه الخبرة فى هذا المجال.

اعتماد اللائحة المالية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور جمال السعيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جامعة بنها الأهلية وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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