"رضا" تختتم عروض هيئة قصور الثقافة المسرحية فى العجوزة

تقدم الفرقة القومية المسرحية بالإسماعيلية العرض المسرحي "رضا"، في الثامنة مساء اليوم الجمعة على مسرح السامر بالعجوزة، وعلى مدار ليلتين، في ختام العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المشاركة بفعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري- دورة الفنان عادل إمام- والذي تختتم فعالياته الإثنين المقبل 14 أغسطس.

العرض يتناول قصة الكابتن محمد مرسي حسين الشهير برضا أسطورة الساحرة المستديرة بنادي الإسماعيلي، ومسيرته الكروية ورحلته في الحياة المليئة بالأحداث والرسائل الإنسانية في سياق درامي، والتي تشبه رحلة الكثير من الشخصيات الموجودة في الحياة اليومية.

"رضا" تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ديكور وملابس سماح نبيل، أشعار طارق علي، موسيقى رفيق يوسف، إضاءة شادي عزت، استعراضات أسامة مهني، مساعدو إخراج أحمد رابح، أحمد قاسم، مخرجون منفذون غريب محمد، محمد العتابي، ماكياج ماجا، ويشارك به 35 ممثلًا من مدينة الإسماعيلية، تتراوح أعمارهم من 16 وحتى 70 عامًا.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وضمن عروض فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وشهدت الأيام السابقة مشاركة هيئة قصور الثقافة بعروض "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطا" لقومية الإسكندرية ضمن ستة عروض شاركت بها الهيئة في دورة المهرجان هذا العام.