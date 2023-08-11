ضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة

وجهت مديرية أمن القاهرة حملات مكبرة باستهداف الخارجين عن القانون بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن.

ونجح رجال المباحث، بناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.