الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على صاحب لودر قتل مواطنا أثناء عبوره الطريق بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط قائد معدة "لودر" بالقاهرة، لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثاً إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص - بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدم قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثراً بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

 أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن قائد معدة لودر اللواء محمد عبد الله مباحث القاهرة

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

"تعاهدتا ألا يفترقا".. مصرع شقيقتين فى حادث سير بالتجمع

الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع.. انفوجرافيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع