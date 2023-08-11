أزمات الزمالك فى 2023.. زلزال بالقلعة البيضاء

عاش نادى الزمالك عددًا من الأزمات خلال 2023، وكان من نتائج هذه الأزمات، خروج الفريق الأول، دون الحصول على أى بطولة، بعدما ودع بطولة دورى الأبطال من دور المجموعات، وخسر أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة كأس مصر الموسم القديم، وغادر بطولة رابطة الأندية أمام فاركو، وتنازل عن لقب الدورى لصالح الأهلى واكتفى بالمركز الثالث.

ومنذ اليوم الأول من عام 2023، والأزمات تحاصر القلعة البيضاء، وتهدد مستقبل الفريق فى الموسم القادم، فى ظل إيقاف القيد للفارس الأبيض من قبل الاتحاد الدولى فيفا، والأزمة المالية الطاحنة التى تحاضر القلعة البيضاء.

بدأت أزمات الزمالك فى 2023، عندما خرج مرتضى منصور، رئيس النادى، فى ذلك الوقت، عقب تعادل فريقه مع الداخلية فى النصف الأول من يناير الماضى، واتهم الثنائى أحمد فتوح وعبدالله جمعه لاعبى الفريق عبر قناة النادى، بتناول مواد محظورة، وهو الاتهام الذى نزل كالصاعقة على لاعبى الفريق عامة وفتوح وجمعة خاصة.

ورغم براءة الثنائى من هذه التهمة بخضوعهما للتحاليل، إلا أن هذا الاتهام ترك آثارًا سلبية على اللاعبين، امتد حتى الوقت الحالى، والذى يفرض فيه فتوح شروطًا تعجيزية على إدارة الزمالك لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم القادم، حتى يستطيع الرحيل عن الفريق دون حصول الزمالك على أى مقابل مادى ويمكنه التوقيع للأهلى، فى ظل الاتصالات التى تقوم بها إدارة الأهلى لحث اللاعب على عدم تجديد عقده

وتوالت الأزمات على الزمالك، عندما قام مرتضى منصور يوم 25 فبراير الماضى، بتنفيذ حكم القضاء بالحبس لمدة شهر على خلفية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى، وهو ما أدى لغياب رئيس الزمالك عن النادى، لتزيد متاعب القلعة البيضاء.

وفى مايو الماضى فاجأ يوسف أسامه نبيه إدارة الزمالك برفض التجديد للزمالك، بل والقيام بالاتفاق مع إدارة بيراميدز، لارتداء فانلة الفريق السماوى، وهى الأزمة التى شجعت سيف فاروق جعفر على اتخاذ نفس الخطوة، ليرحل عن الفريق الأبيض أهم ثنائى صاعد عن الفريق.

وفى يوليو، أخطر الاتحاد الدولى الزمالك بإيقاف القيد للنادى لمدة 3 فترات على خلفية عدم سداد الزمالك لغرامة فيفا التى فرضها على الزمالك لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالى والتى تصل لمليون و400 ألف دولار، وما تبعها من إيقاف القيد مرة ثانية لعدم قيام الزمالك بسداد مستحقات أتشمبونج والتى تبلغ 270 ألف دولار، وإيقاف القيد مرة ثالثة لعدم سداد مستحقات الرعايا الخاصة لوادى دجلة لإبراهيم نداى لاعب الزمالك الحالى.

وآخر أزمات الزمالك، حرب التصريحات بين مرتضى منصور، رئيس النادى المعزول، ومحمود عبدالرزاق شيكابالا، بعدما اتهم منصور شيكابالا بقيادة تمرد فى الفريق لعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية، بالإضافة لاتهامه بقربه من ممدوح عباس، رئيس النادى السابق، وهو ما جعل شيكا يخرج فى بيان رسمى ويكذب تصريحات مرتضى منصور حول استمرار حجز ممدوح عباس على أرصدة النادى.