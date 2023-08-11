الأمن العام يضبط 4 قضايا مخدرات و31 سلاح ناريا في سوهاج وأسوان

شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – سوهاج) حملات أمنية مكبرة .

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية".

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية –بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 807 أحكام قضائية متنوعة.

وتمكن قطاع الأمن العام في سوهاج بقيادة العميد أحمد علي مفتش الأمن بسوهاج من ضبط 27 قطعة سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى) بحوزة 16 متهما لـ 4 منهم معلومات جنائية.