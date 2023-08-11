الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق المنوفية

الضحيه الأولى
الضحيه الأولى

ارتفعت أعداد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور طملاي - شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمس، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وأوضح مصدر طبي، أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 3 وفيات من الشباب، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرهم وأصدقائهم.

وأضاف المصدر أن الضحايا هم: محمد حسن خليفة، منشأة السادات مركز الشهداء، آمال حامد حامد النحتة، مقيمة شبين الكوم، إشراق بلال طه أبو نيده، من جنزور  التابعة لمركز بركة السبع.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بتلقي بلاغ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور طملاي - شبين الكوم، وعلى الفور، تم التنسيق مع الإسعاف وانتقال قوة أمنية للتحقيق في الواقعة.

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مستشفي شبين الكوم التعليمي محمد حسن خليفة ضحايا حادث انقلاب سيارة سيدة مجهولة الهوية حادث انقلاب سيارة ميكروباص تصادم مروع الإجراءات القانونية

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