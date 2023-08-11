ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق المنوفية

ارتفعت أعداد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور طملاي - شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمس، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وأوضح مصدر طبي، أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 3 وفيات من الشباب، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرهم وأصدقائهم.

وأضاف المصدر أن الضحايا هم: محمد حسن خليفة، منشأة السادات مركز الشهداء، آمال حامد حامد النحتة، مقيمة شبين الكوم، إشراق بلال طه أبو نيده، من جنزور التابعة لمركز بركة السبع.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بتلقي بلاغ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور طملاي - شبين الكوم، وعلى الفور، تم التنسيق مع الإسعاف وانتقال قوة أمنية للتحقيق في الواقعة.

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