الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يشكر محافظ دمياط على اهتمامها بحفظة القرآن الكريم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على اهتمامها بحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة وتشجيعها لهم ورعايتها وحضورها لأكثر من مناسبة فيما يتصل برعاية النشء والبرنامج التثقيفي للطفل وتكريم الأطفال المتميزين في حفظ القرآن الكريم والأنشطة الصيفية والتثقيفية المتعددة التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية لمختلف الأعمار وبخاصة النشء والشباب.

وقال جمعة إن مما يعزز بقوة روح التسامح الديني ويرسخ أسس المواطنة الرائعة، وهذه هي مصر بلد التسامح الديني الذي يرسخ لأسس الاحترام المتبادل بين أصحاب الأديان جميعًا ويعزز مبادئ وأسس المواطنة بلا تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق ويصنع لُحمة وطنية حقيقية ، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا ، فشكرًا للدكتورة منال عوض على هذا الاهتمام بحفظة كتاب الله (عز وجل) وتشجيعها للبرامج التثقيفية للنشء في يدٍ جد أمينة تحصنهم ضد أي أفكار متطرفة أو استقطاب جماعات ضالة منحرفة.

مديرية أوقاف دمياط قد نظمت رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي بدمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة مدير المديرية، حيث شملت زيارة لمكتبة مصر العامة وزيارة لمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

وفي مستهل الجولة التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط 100 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي التثقيفي بمساجد المحافظة، وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بلقائها مع حفظة القرآن الكريم، كما هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، ودعت المحافظ الأطفال بالتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة.

وفي سياق متصل أعربت محافظ دمياط عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة لرعاية أبناء الوطن وتنشئتهم تنشئة دينية وسطية ، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم،  مؤكدة حرص المحافظة على تحقيق التعاون المستمر مع الأوقاف لتحقيق ذلك بشكل كامل ، كما وجهت التحية لأسرهم على دعمهم الكبير لابنائهم لبناء جيل قوى ومستنير قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منال عوض محافظ دمياط

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