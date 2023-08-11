"مطرح مطروح" يحقق إيرادات ضعيفة فى شباك التذاكر ليلة الخميس

حقق فيلم "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، أمس الخميس، إيرادات بقيمة 3.639 جنيه فقط في شباك التذاكر، مع نهاية الأسبوع ضمن منافسات موسم الصيف 2023.

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب المصادفة في تعرض موظف وعائلته للخطر أثناء قضاء إجازتهم الصيفية على بحر مطروح وقت نشوب الحرب، وسرعان ما يتعرضون لمواقف صعبة مع قوات الجنود الأجنبية.

يشارك في بطولة "مطرح مطروح" كل من كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، وأيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية بويكا، العمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.