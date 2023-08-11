الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نور الشريف.. حكاية موهبة سرقها الفن من نادي الزمالك

نور الشريف
نور الشريف

كان محمد جابر أو نور الشريف فيما بعد، طفلا موهوبا في كرة القدم يحب اللعبة ويجيدها إلى حد كبير، حتى أنه التحق بأشبال نادي الزمالك، وكانت نجومية الملاعب حلما سيتحقق لولا الفن.

الفن الذي سرق نور الشريف منذ أن كان طالبا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، هو الذي مهد لأن يبتعد نور الشريف تماما عن محبته القديمة للكرة ويفكر في كونه نجمًا سينمائيَا.

أول دور

ظهر نور الشريف لأول مرة في دور صغير جدا في مسرحية "الشوارع الخلفية" مع العبقري المسرحي سعد أردش، وكان محور دوره هو كلمتين فقط يقولهما في المسرحية.

وابور الطحين

كان لمشاركة نور الشريف مع فرقة مسرح الحكيم في مسرحية "وابور الطحين" للكاتب الكبير نجيب سرور أثرها في تألقه ومن ثم وضع قدمه على أول المشوار الطويل.

اعتذار كرم مطاوع

وكان لاعتذار الفنان الكبير كرم مطاوع الفضل لجعل المخرج كمال عيد يتواصل مع نور الشريف للقيام بدور البطولة في مسرحية "روميو وجولييت"، وكما تقول هبة الله يوسف في مقال لها بجريدة الفنون "إن العمل وبرغم أنه لم ير النور لكنه كان سببا في معرفة نور الشريف بعادل إمام الذي بدأ مع صديقه رحلة طويلة وأعمال فنية كثيرة، ومن هنا بدأت تلك المسيرة التي كللت بالعديد من الأعمال الفنية ليسطع اسم نور الشريف كواحد من أبرع الفنانين المصريين".

نور الشريف كرة القدم نادي الزمالك مسرحية الشوارع الخلفية المسرحي سعد أردش

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