بطول 12 كيلو مترًا.. شواطئ جمصة تستقبل المصطافين خلال العطلة الأسبوعية

شهدت شواطئ مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية إقبالًا كبيرًا من المصطافين خلال العطلة الأسبوعية هربًا من حرارة الجو.

ويضم مصيف جمصة ١٨ شاطئا مجانيًا بطول ١٢ كيلو مترًا تقريبًا موزعة عليهم ١٠٠ منقذ وبحار من خلال ٨٤ برج مراقبة للتدخل السريع والتعامل مع أى حالات غرق.

وأوضحت رئاسة مدينة جمصة أن المدينة تستقبل يوم الجمعة ما يقرب من مليون زائر لوجود العديد من الخدمات التى تهم المصطافين منها وجود الفنادق ووحدات الإيجار منخفضة التكلفة وسينمات ومسرح و٥ مناطق ملاهى و٣ حدائق خاصة وعدد من الكافتيريات.

وأكدت أن هناك حملات نظافة يومية على الشواطئ مقسمة على ٣ دوريات مع فتح جميع دورات المياه بصورة مجانية لخدمة المصطافين بطول الشاطئ، مطالبة المصطافين بضرورة اتباع تعليمات المنقذين والبحارين أثناء السباحة بشواطئ المدينة حتى لا يتعرض أى مواطن للغرق.

كما كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، بالتنسيق مع أيمن عزت، رئيس مدينة جمصة، لشن حملة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بالمدينة وبالشاطئ وصيانة أعمدة الإنارة والحدائق العامة بمشاركة 6 وحدات محلية هى (المطرية- المنزلة- ميت سلسيل- شربين- بلقاس- محلة دمنة).

وأشار مختار إلى أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقرب من 300 طن قمامة و100 طن أتربة ورمال بنطاق مدينة جمصة، بالإضافة إلى رش مبيدات للحشرات والبعوض بمختلف شوارع المدينة للقضاء على الحشرات الطائرة والزاحفة.

ووجه المحافظ باستمرار أعمال الحملة بمختلف شوارع مدينة جمصة حتى تصبح المدينة نظيفة بصفة مستمرة أمام الرواد والمصطافين، نظرًا لتزايد أعداد المواطنين على مصيف جمصة.

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