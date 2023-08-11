الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر من نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط (فيديو)

شاطئ البحر المتوسط
شاطئ البحر المتوسط

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المحافظات الجنوبية بجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، لكنه أقل حدة من الأيام الماضية. 

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، أنه مع غياب أشعة الشمس سيحدث انخفاض في درجات الحرارة ونشعر به في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، بحيث تكون الأجواء معتدلة الحرارة على معظم الأنحاء في شمال البلاد وشمال الصعيد.

وتابعت: "يبدأ نشاط للرياح في معظم المحافظات بعد فترة المساء، حيث يساعد بشكل كبير على عدم إحساسنا بنسب الرطوبة في فترة الليل، ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط، مثل العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، حيث ستتراوح سرعات الرياح ما بين 40 و50 كم، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع في الأمواج ما بين 2 ،2.5 متر، وبالتالي يجب أن يحذر المصطافون لأن البحر لن يكون مناسبا لأعمال التنزه، لكن لا مشكلة فى أعمال الصيد والملاحة البحرية.

الأرصاد تحذر نشاط الرياح شواطئ البحر المتوسط شواطئ البحر المتوسط

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