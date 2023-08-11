مصرع سيدة وإصابة آخرين إثر تصادم "ملاكي وكارو" على كوبري البحر بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، فجر اليوم، حادثا مروريا مروعا على الكوبري العلوي بشارع البحر، حيث تصادمت سيارة ملاكي بعربة كاروه؛ مما أدى إلى تحطيم السور الحديدي الفاصل بين الاتجاهين.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة حياتها وأصيب عدد آخر من الأشخاص بينهم طفل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

و فور تلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، بلاغًا من شرطة النجدة بالحادث، توجهت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، و تم إيقاف حركة المرور تمامًا على الطريق حتى وصول سيارات الإسعاف وتمكن ضباط المرور من التعامل مع الحادث وتأمين الموقع عقب الحادث.

وقد حضر ضباط مرور الغربية وضباط البحث الجنائي لإزالة آثار الحادث والبدء في التحقيقات، و تم فحص موقع الحادث بدقة للوقوف على آخر التطورات وتحديد أسباب الحادث.

تم أخذ الأدلة اللازمة والتحفظ على السيارة الملاكي والعربة الكارو لحين الانتهاء من عملية المعاينة، وتم على الفور إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات القانونية في الحادث.

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