الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة آخرين إثر تصادم "ملاكي وكارو" على كوبري البحر بطنطا

حادث
حادث

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، فجر اليوم، حادثا مروريا مروعا على الكوبري العلوي بشارع البحر، حيث تصادمت سيارة ملاكي بعربة كاروه؛ مما أدى إلى تحطيم السور الحديدي الفاصل بين الاتجاهين. 

 وأسفر الحادث عن مصرع سيدة حياتها وأصيب عدد آخر من الأشخاص بينهم طفل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

و فور تلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، بلاغًا من شرطة النجدة بالحادث، توجهت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، و تم إيقاف حركة المرور تمامًا على الطريق حتى وصول سيارات الإسعاف وتمكن ضباط المرور من التعامل مع الحادث وتأمين الموقع عقب الحادث.

وقد حضر ضباط مرور الغربية وضباط البحث الجنائي لإزالة آثار الحادث والبدء في التحقيقات، و تم فحص موقع الحادث بدقة للوقوف على آخر التطورات وتحديد أسباب الحادث. 

تم أخذ الأدلة اللازمة والتحفظ على السيارة الملاكي والعربة الكارو لحين الانتهاء من عملية المعاينة، وتم على الفور إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات القانونية في الحادث.

متهم
متهم
متهم
متهم
حادث مروري يؤدي لمصرع سيدة وإصابة آخرين على كوبري البحر بطنطا التحفظ على السيارة الحادث الآليم السور الحديدي السلامة المرورية

الأكثر قراءة

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أخبار فاتتك| شوبير يكشف مصير "شريف" مع الأهلي وبهاء سلطان يشعل أجواء العلمين

أهالي "الخليفة" عن تطويرات شارع الأشراف: الرئيس السيسي والدولة أنقذونا من العشوائيات

"كامل العدد".. إقبال جماهيري كبير بحفل بهاء سلطان في مهرجان العلمين الجديدة

وزير الرى: استمرار المتابعة الميدانية للموقف المائى وإزالة التعديات على الترع والمساقي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟