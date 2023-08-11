الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كارول سماحة تشعل حفلها بالعلمين الجديدة بـ"حبيت دلوقت"

كارول سماحة
كارول سماحة

أشعلت النجمة كارول سماحة، حفلها الغنائي الضخم المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بحضور جماهيري بالآلاف، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين أرينا بعد انتهاء حجز التذاكر بالكامل قبل الحفل بأيام.

وحرصت “كارول”، على تقديم عدد من الأغنيات التي اشتهرت بها في مصر وحققت بها نجاحات كبيرة، وقدمت أغنيات “حبيت دلوقت ويا شباب يا بنات” وهي الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وحرصت على مشاركتها للجمهور في الغناء.

وقالت كارول، في تصريحات خلال مهرجان العلمين: "من أول ما وصلت للأوتيل وكل شيء منظم فيه وشيء عالمي بصراحة وده مفرحني، أغاني ببتتجهز وفيه سينجلات وفيه أغنية مصرية بتتجهز، أنا موجودة وعايشة في مصر من 10 سنين علشان متجوزة مصري وشايفة تطوير في كل مجالات كتير وبتطور بشكل سريع في الترفيه والعمارة وغيره ومبروك مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.. العالم علمين".

وحقق حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، نجاحا كبيرا للغاية خلال دقائقه الأولى، وهو أحد أضخم حفلات مهرجان العلمين الجديدة المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال أول نصف ساعة من الحفل، احتل الموسيقار العالمي عمر خيرت، صدارة التريند على تطبيق وموقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا”، وجاء مهرجان العلمين في المركز الثاني، وشبكة تليفزيون الحياة في يالمركز الثالث، حيث تذيع الحفل على الهواء مباشرة.

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة سماحة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة أرينا

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