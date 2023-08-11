الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالفيديو . كارول سماحة تبدأ حفلها بالعلمين الجديدة وتوجه شكرها للشركة المتحدة

كارول سماحة
كارول سماحة

بدأت النجمة كارول سماحة، حفلها الغنائي الضخم بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي تقدمه بمشاركة النجم الكبير بهاء سلطان.

 

وعبرت كارول سماحة عن سعادتها بالتواجد بين الجمهور المصرية قائلة: “سعيدة بوجودي في مدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين الجديدة وسعيدة لوجودي بين الجمهور المصري ومصر هي بلدي الثاني أنا عايشة هنا من سنين وشكرا للشركة المتحدة على تنظيمها المهرجان الضخم”.

 

وقبل قليل أشعل الموسيقار العالمي عمر خيرت، أجواء حفله بمهرجان العلمين الجديدة على أنغام أغنية “والله ما طلعت شمس ولا غربت” من أشعار الحسين بن منصور الحلاج التي قدمت كتتر لمسلسل “الخواجة عبد القادر” للنجم الكبير يحيى الفخراني وقدمها عمر خيرت بمصاحبة الكورال الخاص بالفرقة.

 

وبين البرنامج الضخم حرص خيرت على تواجد عدد من المقطوعات الموسيقية التي قدمها لأغنيات الفنان الكبير علي الحجار والتي يحفظ الجمهور ألحانها وهو ما زاد من تفاعل الجمهور ومنها موسيقى “اللقاء الثاني لعلي الحجار وحنان ماضي من كلمات سيد حجاب وكذلك موسيقى أغنية مسألة مبدأ”.

كارول سماحة العلمين الجديدة المتحدة النجمة كارول سماحة بهاء سلطان بهاء

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