"ميتا" تعيد توظيف الآلاف من العمال المطرودين

كشف موقع بيزنس انسايدر الأمريكي، أن شركة ميتا تعيد توظيف بعض الآلاف من العمال الذين سرحتهم.

وقال التقرير خفضت ميتا 25٪ من قوتها العاملة في سلسلة من عمليات التسريح منذ نوفمبر، ومع تحسن أداء أعمال الشركة، بدأ التوظيف في الانتعاش مرة أخرى، حيث تتم إعادة توظيف العديد من الأشخاص الذين تخلوا عنهم بواسطة ميتا، على الرغم من أن ذلك قد يكون مقابل أجر أقل من ذي قبل.

وقال التقرير الأمريكي أن العديد من الأشخاص الذين سرحتهم ميتا خلال الأشهر العديدة الماضية تلقوا عروضًا للانضمام إلى الشركة.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت الشركة التي كانت تُعرف سابقًا باسم "فيس بوك" في زيادة وتيرة التوظيف ببطء، لا سيما في الأدوار الهندسية والتقنية، وسُمح لأي عامل تم تسريحه من منذ نوفمبر بإعادة التقدم للوظائف المتاحة، عادةً من خلال "بوابة الخريجين" المحددة.

وسحبت الشركة 25٪ من قوتها العاملة في جولات متعددة من التخفيضات التي انتهت، ووفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الشركة، وتظل معظم شركات "ميتا" في حالة تجميد فعلي للتوظيف، مع تقليل عدد الموظفين وقدرات التوظيف في المستقبل المنظور، وذلك تماشيًا مع "عام الكفاءة" الذي وضعه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، ومع ذلك قامت الشركة بهدوء بالتوظيف في مناطق معينة.