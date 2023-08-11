تعزيز التعاطف في أوقات الأزمات.. دروس من علماء النفس وعلماء الإجرام والتربويين

ما يحدث اليوم من مشكلات اقتصادية في العالم جعل الجميع على حفا الاشتعال وبالطبع أثر هذا على جودة الحياة وعلى العلاقات بين البشر، غاصت جريدة “الجارديان” البريطانية لبحث الأمر وكان أول سؤال “عندما يبدو العالم منقسمًا بشكل متزايد ، ما هي المهارات التي يمكن أن تساعدنا في التخلص من المشاعر العدائية وأن نصبح مجتمعًا أكثر تعاطفًا؟”.

نحن نعيش في أوقات شديدة الاستقطاب، في التلفاز في الوسائط الاجتماعية، وحتى في جلسات الأصدقاء والأهل قد تشعر وأنهم في حناجر بعضهم البعض، يخوضون الكثير من الحروب الشفاهية كل يوم.

لا يوجد نقص في الأسباب المحتملة - من خيبة الأمل، والاضطرابات الاقتصادية، والعولمة، والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة، أو خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي ذاتية التعزيز، يمكن لهذه الانقسامات أن تجعل الخطاب العام يبدو مستحيلًا، ولكن وفقًا للأكاديميين في جامعة ديربي، هناك أشياء يمكننا القيام بها لنكون أكثر تعاطفًا ولطفًا حسبما ذكرت الجريدة البريطانية الرائدة.



البروفيسور فرانسيس ماراتوس، الخبير في العلوم العاطفية

تقول البروفيسور فرانسيس ماراتوس، الخبير في العلوم العاطفية والذي قام بدراسة العاطفة: "التعاطف هو ملاحظة الضيق والمعاناة أو الحرمان الذي تتعرض له أنت أو الآخرين، ومن ثم امتلاك المهارات اللازمة للقيام بشيء حيال ذلك"، تركز تلك الأبحاث على فهم الارتباطات النفسية والعصبية والمعرفية والفسيولوجية للرفاهية العاطفية.

تقول ماراتوس، التي تعمل مع المدارس والشركات والمنظمات الأخرى لتعليم تدريب العقل، وتعزيز المشاعر الوجدانية التي ربما كان أفراد تلك الأماكن يفتقرون إليها سابقًا: "عندما يكون الناس أكثر هدوءًا قليلاً وأكثر تجمعًا، فإن هذا يساعد عقلك وجسمك على العمل بطريقة مختلفة - تأتي القشرة الأمامية لمخك وتطلق المزيد من الأسيتيل كولين، ما يعني أنك تصبح مركزًا على الحل بدلاً من التركيز على المشكلة".

بالنظر إلى مدى فائدة التعاطف في معالجة الاستقطاب، كيف يمكننا ضخ المزيد من التعاطف في الساحة العامة؟ النبأ السار هو أنه حتى في حالة غياب التعاطف تمامًا - كما هو الحال في العديد من نقاشات الحرب الثقافية - فمن الممكن خلقها، حيث تقول “ماراتوس” وهي توضح أن الأمر أسهل لبعض الناس أكثر من غيرهم: "ليس الأمر أن بعض الناس لا يمكنهم التعاطف، لأنهم يستطيعون ذلك، لدينا جميعًا مستويات مختلفة من المشاعر. ولكن إذا كنت شخصًا من المحتمل أنه لا يشعر بالأشياء، وربما لا يقدر على أن يكون متعاطفًا مثل الآخرين، فبالتأكيد، إنها مهارة يمكن تعلمها".

الخطوة الأولى نحو التفاهم والتعاطف هي معرفة ما الذي تبحث عنه، يقول ماراتوس: "نعلم الأفراد أن يبدأوا في ملاحظة المحفزات مثل التهديد والخوف والقلق، نجلس الأطفال والبالغين ونجعلهم يفكرون في تعابير الوجه المرتبطة بالغضب أو القلق، ماذا يحدث للغة جسدهم؟، ما الذي يدور في رؤوسهم؟، كما نجعلهم يفكرون في المواقف التي يحدث فيها هذا، تجري ماراتوس أيضًا أبحاثًا حول التعاطف في المدارس”.