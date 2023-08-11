موقف ترامب من الانتخابات الأمريكية بعد تزايد الضغوط عليه

يسعى المدعون الفيدراليون في أمريكا الذين رفعوا القضية الجنائية للتدخل في انتخابات 2020 ضد دونالد ترامب إلى بدء المحاكمة في 2 يناير 2024، قبل أيام من الذكرى السنوية للهجوم على الكابيتول الأمريكي والمؤتمرات الحزبية في آيوا.

وقال مكتب المحامي الخاص في الملف، إن تقديمه للأدلة في المحاكمة "لن يستغرق أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع" ، مما يعني أن ترامب قد يحتاج إلى قضاء أيام الأسبوع في المحكمة أمام هيئة محلفين في الشهرين الأولين المهمين من عام الانتخابات الرئاسية، حيث يبدأ التصويت الأولي للجمهوريين، حسبما أفادت سي أن أن الأمريكية.

وكان من المحتم أن يشتكي دونالد ترامب بصوت عالٍ في أعقاب توجيه الاتهام الجنائي الأخير، وقد فعل الرئيس السابق بالضبط ما كان متوقعًا منه، في الأيام الأخيرة ، قام ترامب بانتقاد بشدة المدعين العامين والشهود المحتملين والقاضي المشرف على القضية وحتى المدينة التي من المقرر عقد المحاكمة فيها.

لكن شكوى ترامب الشاملة هي أن القضية موجودة على الإطلاق، ونشر خطبة طويلة إلى حد ما على نظامه الأساسي لوسائل التواصل الاجتماعي، وبينما ظهرت في الأصل بأحرف كبيرة.

ومن المقرر عقد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا في 15 يناير، وستقرر القاضية تانيا تشوتكان من المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة في نهاية المطاف تاريخ بدء المحاكمة، وهو قرار من المرجح أن تتخذه بحلول نهاية هذا الشهر.

لن يحتاج فريق ترامب إلى إخبار المحكمة بالموعد المفضل للمحاكمة حتى الأسبوع المقبل، لكن في قضية فدرالية أخرى لترامب تتعلق بسجلات سرية في فلوريدا بعد رئاسته، أرادوا تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وتم تحديد موعد المحاكمة هذا في مايو، ولدى ترامب مواعيد أخرى للمحاكمة في الدعاوى القضائية وقضية جنائية في نيويورك تتعلق بسجلات أعماله المحددة طوال النصف الأول من العام المقبل.

قد تكون القضية الفيدرالية في 6 يناير في نهاية المطاف طريقًا أسرع للمحاكمة من قضية الوثائق الفيدرالية في فلوريدا، بالنظر إلى أن ترامب هو المدعى عليه الوحيد في هذا الوقت، وأن الكثير مما تم اتهامه في لائحة الاتهام علني بالفعل وغير سري.

يقول المدعون إن ترامب "كان مصممًا على البقاء في السلطة" بعد خسارته انتخابات عام 2020، وأنه و ستة متآمرين غير مدانين دبروا مؤامرة لإلغاء النتائج في 6 يناير 2021.

وقال مكتب المستشار الخاص أيضًا إنه مستعد لتسليم "غالبية" الأدلة التي جمعها إلى الفريق القانوني لترامب استعدادًا للمحاكمة، سيشمل ذلك محاضر هيئة المحلفين الكبرى، وسجلات مقابلات الشهود، والأدلة التي تم جمعها من خلال أوامر التفتيش والمعلومات التي تم الحصول عليها من الخدمة السرية الأمريكية، وكذلك لجنة اختيار مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

أشار فريق ترامب بالفعل إلى أنهم يخططون لرفع طعون قانونية في القضية المتعلقة بالتعديل الأول والرئاسة.