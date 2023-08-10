"العرافة والعطور الساحرة" تخطف قلوب جمهور عمر خيرت بمهرجان العلمين

قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، فاصلا من الإبهار بحفله الموسيقي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين بحضور الآلاف من جمهوره، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين بالجمهور بعد نفاد كافة تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية.

و«سلطن» خيرت جمهوره بعدد من المقطوعات الموسيقية المميزة حتى جاء دور مقطوعة «العرافة والعطور الساحرة» التي خطفت قلوب الجمهور بشكل كبير حين قدمه عمر خيرت وفرقته الموسيقية الضخمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

بدأ الموسيقار العالمي عمر خيرت، قبل قليل، حفله الموسيقي الضخم بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مقدما عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي أشعل بها الجمهور.

واشتعلت أجواء الحفل مع تقديم موسيقى “قضية عم أحمد” والتي بدأ الجمهور يفق ويقدم لحنها معه بشكل مميز وذلك بتواجد الآلاف من جمهوره بعد نفاد كافة تذاكر الحفل.

وعبر الموسيقار العالمي عمر خيرت عن سعادته بالوجود في مدينة العلمين الجديدة، للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة بحفله الموسيقي الضخم الذي رفع لافتة كاملة العدد.

وقال الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال حفله بمدينة العلمين الجديدة “منورين العلمين وشكرا على حضوركم.. والعالم علمين واسم العالم علمين ده حلو.. اسمحوا لي أقدم لكم مقطوعة لحفيدتي حبيبة والموسيقى اسمها حبيبة والموسيقى دي معمولة لها”.