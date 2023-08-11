الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: واشنطن لا تتطرق إلى أى تدخل عسكرى فى النيجر

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن نيجيريا كدولة كانت ومازالت لديها الإمكانية حتى تلعب دورًا مهماً في كل الملفات الإقليمية، منها مكافحة الإرهاب، وأيضاً كانت نيجيريا تستضيف اللاجئين، ولذلك فإن الولايات المتحدة تريد أن تقف بجانب الشعب النيجيري.

 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر فضائية القاهرة الإخبارية: أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتطرق إلى أي تدخل عسكري في النيجر بل تعطي المسار الدبلوماسي الأولوية القصوى، معقبًا: "عندما نقول بأن الباب مازال مفتوحًا فهذا يعني أن الباب مازال مفتوحًا للمناقشات، وذلك قبل التدخل في أي مناقشات حول أي تدخل عسكري من الإيكواس وأي طرف آخر". 

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق مع الايكواس ومع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وفرنسا، كلنا نرى أنه مازال هناك وقت وإمكانية من أجل القيام بالمناقشات. 

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