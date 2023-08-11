منصوراصوس وفرعون الحيتان علامات فارقة فى تاريخ حفريات جامعة المنصورة

مركز المنصورة للحفريات هو وحدة بحثيه تم نقل تبعيتها من كلية العلوم إلي جامعة المنصورة منذ عام ونصف،

وحصل المركز علي تمويل من STDF هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتكلفة ٩ مليون جنيه ، بالإضافة إلى أن صندوق بحوث الجامعة تقريبا دعمه ثلاث مرات كل مره في حدود ٧٠٠ ألف جنيه لتمويل الرحلات الاستكشافية.

ويضم المركز عددا من العلماء أبرزهم الدكتورة هبه الدسوقي مدير المركز الحالي مدرس الجيولوجيا بكلية العلوم والدكتور هشام سلام أستاذ الجيولوجيا والمنتدب للجامعة الأمريكية والمدير الفعلي للمركز والدكتورة ثناء السيد نائب مدير المركز مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا وحاليا بعثة دكتوراة بجامعة ميتشجن أمريكا والدكتور بلال سالم مدرس مساعد ببنها وحاصل على ماجستير من ثلاث أشهر من أمريكا والدكتور عبدالله جوهر طالب دكتوراة من الخارج، وشروق الأشقر طالبة دكتوراة من الخارج.



اكتشافات مركز الحفريات

اكتشف مركز الحفريات بجامعة المنصورة عدد من الاكتشافات العالمية أبرزها حفرية ديناصور ضخم جرى اكتشافها فى واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وكان الديناصور له عنق طويل وأربع أرجل، وعاش قبل نحو 70 مليون عام، ما يلقى الضوء على فترة غامضة في تاريخ الديناصورات بأفريقيا وحفرية ديناصور مفترس وضخم آكل للحوم، وهو ديناصور عاش قبل 98 مليون عاماً في الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية، وجرى اكتشافه في 2016.



كما تم اكتشاف حفرية قرموطس وهو نوع جديد من أسماك القراميط التي تعيش في النيل، ومن الممكن أن يصل طولها إلى مترين ويبلغ طول الجمجمة 60 سم تقريبا و اكتشاف هابيل القاتل، وهو ديناصور عاش في مصر قبل 98 مليون سنة، في منطقة الواحات البحرية، وهي واحات عرفت بامتلائها بالديناصورات و اكتشاف بقايا لحفريات فقارية من رواسب يرجع عمرها إلى 56 مليون سنة.

وأخيراً تم توثيق اكتشاف حوت توتسيتس اكتشاف عالمي جديد بمركز المنصورة وهو فرعون الحيتان مات صغيراً قبل 41 مليون سنة، وهو أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، التي تطورت من أسلاف برمائية، وينتمي إلى عائلة حيتان الباسيلوصوريات.