عمر خيرت: اسم العالم علمين ده حلو.. و"موسيقى حبيبة" لحفيدتى

عبر الموسيقار العالمي عمر خيرت عن سعادته بالوجود في مدينة العلمين الجديدة، للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة بحفله الموسيقي الضخم الذي رفع لافتة كاملة العدد.

وقال الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال حفله بمدينة العلمين الجديدة “منورين العلمين وشكرا على حضوركم.. والعالم علمين واسم العالم علمين ده حلو.. اسمحوا لي أقدم لكم مقطوعة لحفيدتي حبيبة والموسيقى اسمها حبيبة والموسيقى دي معمولة لها”.

وتفاعل الجمهور مع المقطوعة الجددية للموسيقار العالمي وسط حالة من البهجة التي ظهرت على الجمهور بشكل عام خلال الدقائق الأولى للحفل الموسيقي الساهر.

ويقدم الموسيقار الكبير الليلة عددا من مقطوعاته الموسيقية التي حققت نجاحا عالميا على مدار السنوات الماضية، كما امتلأت جنبات مسرح العلمين بالكامل بعد أن نفدت تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية بعد إطلاق الحجز على موقع تذكرتي.

قدمت الإعلامية الشابة آية جمال، حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، بمهرجان العلمين الجديدة قبل قليل بتواجد عدد كبير من الجمهور، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين بالجمهور بعد أن نفدت كافة التذاكر خلال ساعات من طرحها على موقع تذكرتي.

وتحدثت آية عن عبقرية الفن المصري وبدايته منذ المصريين القدماء وتقديم الموسيقار الكبير باعتباره امتدادا للعبقرية المصرية القديمة، مؤكدة أن المهرجان الجديد حقق نجاحا منذ بدايته.