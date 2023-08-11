تقترب من العام الماضى.. تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

تنسيق الجامعات الأهلية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لطلاب الثانوية العامة من الموضوعات، التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.



وأشارت العديد من الأنباء المتتابعة للشأن التعليمي، أن تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة للتلاميذ الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ موعده سيكون بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للكليات الحكومية.

وأوضحت الأنباء أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تشترط عدة قواعد وضوابط لتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 يتم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

وكانت عدة تقارير صحفية مهتمة بشأن العملية التعليمية اشارت إلى احتمالية انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية وبخاصة لهذا العام ،2023/2024، بعدما كشف تحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة عن احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للتقدم بمختلف الكليات سواء الخاصة أو الأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024:

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، منخفض عن تنسيق القبول بها العام الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢٣والذي كان كالتالي:

تنسيق كليات الطب البشري:

- %82 لكليات الطب البشري.

تنسيق كليات طب الأسنان:

- %80 لكليات الطب الأسنان

تنسيق كليات العلاج الطبيعي:

- %78 لكليات العلاج الطبيعي

تنسيق كليات الصيدلة:

- %74 لكليات الصيدلة

كليات الطب البيطري:

- %70 لكليات الطب البيطري

الهندسة:

- %68 لكليات الهندسة

علوم الحاسب:

- %62 لكليات العلوم الحاسب

- %55 لباقي الكليات والتخصصات العلمية والأدبية

أماكن الجامعات الأهلية 2023



جامعة الملك سلمان الدولية

تضم جامعة الملك سلمان الدولية 13 كلية تتمثل في “الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وعمارة، وعلوم هندسة الحاسب، والصناعات التكنولوجية، والهندسة، والسياحة والضيافة، والألسن واللغات والترجمة، والفنون والتصميم، والعلوم الإدارية، والعلوم، والزراعات الصحراوية”، وتتواجد جامعة الملك سلمان من خلال 3 فروع في:

جامعة الملك سلمان فرع الطور - طريق الطور – شرم الشيخ الساحلي، جنوب سيناء.

جامعة الملك سلمان فرع رأس سدر - طريق العبور، جنوب سيناء.

جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ - حي النور بجوار قسم شرم الشيخ، جنوب سيناء.



جامعة العلمين الجديدة

جامعة العلمين واحدة من الجامعات الأهلية المهمة وتضم 8 كليات تتمثل في "الصيدلة – الأعمال -الفنون والتصميم – الهندسة -الدراسات القانونية - علم وهندسة الحاسبات - طب الأسنان - علوم الصحة العامة"، وتقع جامعة العلمين على طريق البترول، ومدينة العلمين الجديدة، ومحافظة مرسى مطروح.



جامعة الجلالة الأهلية

جامعة الجلالة الأهلية تضم 12 كلية تتمثل في "الطب والجراحة - -طب الأسنان- الصيدلة - علاج طبيعي- علوم هندسة الحاسب - التمريض- الهندسة - الإنتاج الإعلامي - العلوم الصحية - الفنون والتصميم - العلوم الإدارية - العلوم الأساسية المتقدمة"، وعنوان جامعة الجلالة في مدينة بعتاقة داخل محافظة السويس، على هضبة الجلالة.



جامعة المنصورة الجديدة

جامعة المنصورة الجديدة تضم 8 برامج تتمثل في "الطب – الأسنان – الصيدلة – الهندسة - المعاملات القانونية -علوم هندسة الحاسب- الأعمال - العلوم"، وتقع جامعة المنصورة الجديدة على الطريق الساحلي الدولي، مدينة المنصورة الجديدة، الدقهلية.



الجامعات الأهلية الحكومية

إضافة للحامعات الأهلية التى تحدثنا عنها سالفا هناك الجامعات الأهلية الحكومية وعددها 12جامعة، وهم كالتالي:

جامعة المنصورة الأهلية - تقع على الطريق الدولي الساحلي، وتبعد عن مدينة المنصورة 40 دقيقة.

جامعة حلوان الأهلية - تقع في منطقة حلوان الشرقية بقسم حلوان محافظة القاهرة.

جامعة بنها الأهلية - تقع في الحي الترفيهي بمدينة العبور في محافظة القليوبية القاهرة الكبرى.

جامعة المنوفية الأهلية - تقع على طريق مصر - إسكندرية الزراعي في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

جامعة بني سويف الأهلية - تقع بشرق النيل في محافظة بني سويف.

جامعة أسيوط الأهلية - تقع في مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

جامعة جنوب الوادي الأهلية - تقع على الظهير الصحراوي في نطاق قسم قنا بمحافظة قنا.

جامعة المنيا الأهلية: تقع في مدينة المنيا الجديدة.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية - تقع في مدينة سلام مصر بمحافظة بورسعيد.

جامعة الإسكندرية الأهلية - تقع في منطقة سموحة الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

جامعة الزقازيق الأهلية - تقع في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - تقع في مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.