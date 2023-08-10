كولر يستقر على ضم اللاعبين الشباب فى معسكر النمسا

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم مجموعة من اللاعبين الشباب في معسكر الفريق الذي سيقام بالنمسا نهاية أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

ويرغب كولر في ضم أكثر من عنصر شاب، من بين اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة في الموسم المنقضي، وأبرزهم رأفت خليل ومعتز محمد وأحمد خالد كباكا ومحمد أحمد زعلوك ومصطفى مخلوف.

ويستأنف الأهلي تدريباته استعدادا للموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، موعدًا لإقامة المعسكر الذي سيتخلله مباراتان وديتان.