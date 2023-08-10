بدء حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين

بدأت قناة dmc، بث حفل الموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والذي يحضره عدد كبير من الجمهور ويقام الحفل على المسرح الكبير.

وقدمت الحفل الإعلامية آية جمال الدين، وتحدثت في مقدمتها عن الموسيقى وما كانت تعنيه للقدماء المصريين.

ووصفت عمر خيرت بأنه رمزًا لجيل من الفنانين الذين تخطوا المحلية وقدموا فن للموسيقى للعالم كله.

وبدأ الموسيقار عمر خيرت، الحفل بعزف المقطوعة الموسيقية "العرافة والعطور الساحرة".

من ناحية أخرى؛ فإن جمهور مهرجان العلمين على موعد غدًا بانطلاق بطولة الترايثلون والتي تضم رياضة السباحة وسباق السيارات والجري، وتضم نجومًا عالميين، ويسمح للأسر بالمشاركة بمسافات قصيرة.