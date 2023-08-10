الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بسيناء: قدمنا ملحمة وطنية مع قواتنا المسلحة

الشيخ درويش أبو جراد
الشيخ درويش أبو جراد

وجه الشيخ درويش أبو جراد، شيخ مشايخ قبيلة الرميلات بسيناء، كل التقدير والاحترام لجميع شهدائنا العسكريين والمدنين، الذين فدوا المحافظة بدمائهم الذكية، قائلا: "تعاوننا مع الجيش في التصدي للإرهاب، وسنظل كتفا بكتف مع القوات المسلحة لآخر قطرة دماء".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "لا نمن على مصر بدمائنا وأموالنا، واستطعنا من خلال التلاحم العظيم في وقت ممتاز أن تصبح سيناء حرة مثل الأول وأفضل".

وتابع: "السواحل مفتوحة وأمان كامل في جميع الشوارع، والخطة التنموية في الشيخ زويد ورفح تبشر بكل الخير، ولدينا أفضل شواطئ بالعالم في سيناء"، موضحا أن السنوات الماضية كانت قاسية ولكننا تغلبنا عليها بفضل الله وتلاحم أبناء سيناء مع قواتها المسلحة".

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