الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 11-8-2023

الصلاة
الصلاة

يتابع المسلمون مواقيت الصلاة بصفة يومية، أداء الفروض الخمس في أوقاتها التي حددتها الشريعة الإسلامية، وتختلف مواقيت الصلاة منذ محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 11-8-2023 .

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

 

المدينةالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-08-104:43 ص6:19 ص1:0 م4:37 م7:40 م9:6 م

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

 

المدينةالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإسكندرية2023-08-104:45 ص6:22 ص1:5 م4:44 م7:48 م9:14 م
طنطــا2023-08-104:42 ص6:19 ص1:1 م4:39 م7:43 م9:9 م
المنصورة2023-08-104:40 ص6:17 ص1:0 م4:38 م7:42 م9:8 م
الزقـازيق2023-08-104:41 ص6:17 ص12:59 م4:37 م7:41 م9:6 م
قـــنا2023-08-104:48 ص6:19 ص12:55 م4:25 م7:30 م8:50 م
أســوان2023-08-104:53 ص6:21 ص12:54 م4:20 م7:26 م8:44 م
مطـروح2023-08-104:56 ص6:33 ص1:16 م4:55 م7:59 م9:25 م
الغردقـة2023-08-104:41 ص6:13 ص12:50 م4:22 م7:27 م8:48 م
الخارجـة2023-08-105:0 ص6:30 ص1:4 م4:33 م7:38 م8:58 م
الإسماعيلية2023-08-104:38 ص6:14 ص12:56 م4:34 م7:38 م9:3 م
دمياط2023-08-104:37 ص6:15 ص12:58 م4:37 م7:41 م9:7 م
السـلوم2023-08-105:3 ص6:41 ص1:25 م5:4 م8:8 م9:34 م
نويـبع2023-08-104:33 ص6:7 ص12:47 م4:22 م7:26 م8:49 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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