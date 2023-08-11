مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 11-8-2023
يتابع المسلمون مواقيت الصلاة بصفة يومية، أداء الفروض الخمس في أوقاتها التي حددتها الشريعة الإسلامية، وتختلف مواقيت الصلاة منذ محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 11-8-2023 .
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-08-10
|4:43 ص
|6:19 ص
|1:0 م
|4:37 م
|7:40 م
|9:6 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|2023-08-10
|4:45 ص
|6:22 ص
|1:5 م
|4:44 م
|7:48 م
|9:14 م
|طنطــا
|2023-08-10
|4:42 ص
|6:19 ص
|1:1 م
|4:39 م
|7:43 م
|9:9 م
|المنصورة
|2023-08-10
|4:40 ص
|6:17 ص
|1:0 م
|4:38 م
|7:42 م
|9:8 م
|الزقـازيق
|2023-08-10
|4:41 ص
|6:17 ص
|12:59 م
|4:37 م
|7:41 م
|9:6 م
|قـــنا
|2023-08-10
|4:48 ص
|6:19 ص
|12:55 م
|4:25 م
|7:30 م
|8:50 م
|أســوان
|2023-08-10
|4:53 ص
|6:21 ص
|12:54 م
|4:20 م
|7:26 م
|8:44 م
|مطـروح
|2023-08-10
|4:56 ص
|6:33 ص
|1:16 م
|4:55 م
|7:59 م
|9:25 م
|الغردقـة
|2023-08-10
|4:41 ص
|6:13 ص
|12:50 م
|4:22 م
|7:27 م
|8:48 م
|الخارجـة
|2023-08-10
|5:0 ص
|6:30 ص
|1:4 م
|4:33 م
|7:38 م
|8:58 م
|الإسماعيلية
|2023-08-10
|4:38 ص
|6:14 ص
|12:56 م
|4:34 م
|7:38 م
|9:3 م
|دمياط
|2023-08-10
|4:37 ص
|6:15 ص
|12:58 م
|4:37 م
|7:41 م
|9:7 م
|السـلوم
|2023-08-10
|5:3 ص
|6:41 ص
|1:25 م
|5:4 م
|8:8 م
|9:34 م
|نويـبع
|2023-08-10
|4:33 ص
|6:7 ص
|12:47 م
|4:22 م
|7:26 م
|8:49 م