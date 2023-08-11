مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 11-8-2023

يتابع المسلمون مواقيت الصلاة بصفة يومية، أداء الفروض الخمس في أوقاتها التي حددتها الشريعة الإسلامية، وتختلف مواقيت الصلاة منذ محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 11-8-2023 .

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-08-10 4:43 ص 6:19 ص 1:0 م 4:37 م 7:40 م 9:6 م

مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإسكندرية 2023-08-10 4:45 ص 6:22 ص 1:5 م 4:44 م 7:48 م 9:14 م طنطــا 2023-08-10 4:42 ص 6:19 ص 1:1 م 4:39 م 7:43 م 9:9 م المنصورة 2023-08-10 4:40 ص 6:17 ص 1:0 م 4:38 م 7:42 م 9:8 م الزقـازيق 2023-08-10 4:41 ص 6:17 ص 12:59 م 4:37 م 7:41 م 9:6 م قـــنا 2023-08-10 4:48 ص 6:19 ص 12:55 م 4:25 م 7:30 م 8:50 م أســوان 2023-08-10 4:53 ص 6:21 ص 12:54 م 4:20 م 7:26 م 8:44 م مطـروح 2023-08-10 4:56 ص 6:33 ص 1:16 م 4:55 م 7:59 م 9:25 م الغردقـة 2023-08-10 4:41 ص 6:13 ص 12:50 م 4:22 م 7:27 م 8:48 م الخارجـة 2023-08-10 5:0 ص 6:30 ص 1:4 م 4:33 م 7:38 م 8:58 م الإسماعيلية 2023-08-10 4:38 ص 6:14 ص 12:56 م 4:34 م 7:38 م 9:3 م دمياط 2023-08-10 4:37 ص 6:15 ص 12:58 م 4:37 م 7:41 م 9:7 م السـلوم 2023-08-10 5:3 ص 6:41 ص 1:25 م 5:4 م 8:8 م 9:34 م نويـبع 2023-08-10 4:33 ص 6:7 ص 12:47 م 4:22 م 7:26 م 8:49 م