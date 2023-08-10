عيسى الخرافين: سيناء تغيرت تمامًا.. والتنمية فيها تسير على قدم وساق

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء، إن أبناء القبائل على رباط مدى التاريخ مع قواتهم المسلحة من قديم الأزل ومازالوا إلى يومنا هذا، مؤكدًا أنه بالتآخي مع القوات المسلحة تم دحر الإرهاب في ظروف صعبة ولكن لا نصر بلا تضحيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إننا كلنا نعمل تحت راية القوات المسلحة وراية الرئيس السيسي، على دحر الإرهاب وانهائه من سيناء وتم ذلك في شهر يناير الماضي.

وتابع أن الجو تغير في سيناء تمامًا بسبب التنمية والتي تعمل على قدم وساق، مشيرًا إلى أن شارون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق قال: "إن تعمير سيناء أخطر على إسرائيل من القنبلة الذرية"، مؤكدًا أن هذا الأمر ينظر له الرئيس السيسي نظرة عميقة في تعمير سيناء.

وناشد الرئيس بنقل مواطنين مصريين من الوادي للاستقرار في سيناء ليكون عددها 4 مليون لسد ثغرة قلة عدد السكان والتي يأتي منها الخطر دائمًا فلابد أن يكون بها كتلة بشرية هائلة لتكون أحد ركائز الدفاع والتنمية بالمستقبل.