"حياتي".. أبرز ترجمات الكاتب مدحت طه عن الراقصة الأمريكية دونكان

رحل ظهر اليوم عن عالمنا الكاتب الروائي والمترجم مدحت طه عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع المرض.

ومارس مدحت طه الكتابة والترجمة الأدبية بجانب الطب، فقام بترجمة عدة أعمال لكبار كتاب اللغة الإنجليزية، ومنهم «قلب الظلام» لـ جوزيف كونراد، و«الطفل الخامس» لـ دوريس ليسنج، الفائزة بجائزة نوبل، و"حياتي" إيزادورا دونكمان.

عن ترجمته لسيرة الفنانة والراقصة والكاتبة الأمريكية إيزادوارا دونكان، والتي جاءت تحت عنوان "حياتي "يدور التقرير التالي:

حياتي ل إيزادوار دونكان

تعترف الراقصة الأمريكية إيزادوار دونكان عبر مقدمتها لسيرتها التي جاءت تحت عنوان "حياتي" ، والتي ترجمها إلى العربية المترجم الراحل مدحت طه بأن انتابها الرعب لدي اقتراح كتابة هذا الكتاب وارجعت ذلك إلى حياتها لم تكن أكثر اثارة من أية رواية، أو انها لم تكن أكثر مغامرة من أي فيل سينمائي إذا كتبت بشكل جيد فعلا، ولكن كانت هناك تلك الصعوبة كتابتها.

تلفت إيزادوار دونكان ان الأمر أستلزم منها أعواما من الصراع والعمل الشاق والبحث كي تتعلم القيام بايماءة واحدة بسيطة وأنا أعرف ما يكفي عن فن الكتابة حتى أدرك أنها ستأخذني تماما لسنوات عديدة من الجهد المكثف حتى أكتب جملة واحدة بسيطة وجميلة.

تشير إلى معنى الموهبة، والتي تتاتي من القدرة على الإبداع في الكتابة والتي تجعل القاريء يقتنع بما يقدمه الكاتب .

جاءت سيرة إيزادوار دونكان في 30 فصلا، تناولت مسار حياتها بدء من مرحلة الطفولة التي وصفتها كانت شخصيتي شخصية طفل ماهر وبسيط وغير معقدة في الأساس، حتى في رحم أمه.

كانت أمي قبل أن أولد في كرب روحي عظيم وفي حالة مأسوية، لم تكن قادرة على تناول أي طعام سوى المحار المثلج والشمبانيا المثلجة، وإذا سالني الناس متى بدأت الرقص ؟ ساجيب : "في رحم أمي، ربما نتيجة للمحار والشمبانيا _طعم أفروديت .

يشير المترجم الراحل مدحت طه إلى ان اكتملت مخطوطة هذا الكتاب المتميز بخط ايزادورا دونكان " قبل شهور قليلة موتها المأسوى، وعندما ماتت لم تكن المخطوطة في شكلها النهائي، فلم تسنح لها المرصد القراءة بروفه لها أو عمل التصحيحات لذا فالعمل كما يقدم الآن هو بالضبط ماكتبته في البداية. وينتهى هذا العمل مغادرة "دونكان " لروسيا، وكانت قد خططت لكتاب نان "حياتي لعامين في روسيا البلشفية فلم يكن الأمريكا القدر نفسه من الإعجاب والتعاطف الذي شعرت به تجاه هذا البلد الذي يعاني ولم تكن في الواقع لدى "إيزادورا" اهتمامات أو انتماءات سياسية والحقيقة أنها باستثناء وزيرة التعليم "لوناشارستكى لم تلتق أبدا مع أى قادة روسيا، واقتصر نشاطها هناك على العمل التعليمي.

كيف ماتت "إيزادورا دونكان"

عاشت إيزادورا دنكان في نيس في سنواتها الأخيرة. ماتت في 1927 من الخنق العرضي عندما اصطدمت وشاح طويل كانت ترتديه في العجلة الخلفية للسيارة التي كانت تستقلها. بعد وفاتها بوقت قصير ، ظهرت سيرتها الذاتي.