كامل مطر يكشف دور القبائل فى الحفاظ على سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن سيناء تتميز بموقع جغرافي يمثل البوابة الشرقية لمصر، ولهذا تلعب دورًا كبيرًا في أمنها القومي، مشيرًا إلى أن أبناء القبائل يتعاونون مع القوات المسلحة للحفاظ على أمنها القومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن البطولات بدأت في سيناء سواء شمالًا أو جنوبًا بصورة تلقائية بعد نكسة 1967 وبعد الانسحاب من سيناء، قام أهالي القبائل بإخفاء الجنود المصابين في منازلهم وإرشادهم للعودة للقناة وسرعان ما تواصلت القوات المسلحة مع أبناء القبائل في خطة الصمود.

وتابع أن القبائل كان لها دور مع القوات المسلحة من جمع المعلومات عن العدو الإسرائيلي، وتصوير أماكنهم، والقيام ببعض التفجيرات، وكذلك التعاون مع الضفادع البشرية في تدمير ميناء إيلات، والذي كان له أثره على الشعب المصري، مشيرًا إلى أن أبناء القبائل قدموا تضحيات كبيرة وأسر بعضهم واستشهد البعض من أجل تحرير سيناء في 1973، وكان النصر الثاني في عهد الرئيس السيسي، وأصبحت سيناء خالية تمامًا من الإرهاب بسواعد القوات المسلحة والمتعاونين من أبناء القبائل.