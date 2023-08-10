الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس القابضة للمياه يتابع أعمال إصلاح خط المياه أمام الكلية الحربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال الإصلاح كسر بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوى، وكان قد انتقل إلى موقع الأعمال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذ بالشركة.

ودفعت شركتا مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة بعدد من الشفاطات لسحب المياه، وبدء أعمال الإصلاح من خلال الأطقم الفنية والصيانة.

كانت الشركة قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مناطق مساكن شيراتون– الملتقى العربى– بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، وأعربت الشركة – فى بيان لها- عن اسفها عن هذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأوضحت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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