الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أئمة الأوقاف يقودون حلقات تحفيظ القرآن حول العالم (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك أئمة وزارة الأوقاف داخل مصر وخارجها من خلال الأئمة الموفدين بمختلف دول العالم في تحفيظ القرآن الكريم، من خلال حلقات التحفيظ بمساجدهم، ومن خلال حلقات التحفيظ عن بعد، وذلك في إطار الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن وأهله بالداخل والخارج.

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده.

ووصلت حلقات تحفيظ القرآن للأئمة الأوقاف من خلال المساجد أكثر من 3 آلاف حلقة، وعن بعد من خلال الإدارة العامة لشئون القرآن 24 حلقة، فضلًا عن حلقات التحفيظ عن بعد التي يعقدها الأئمة من داخل جمهورية مصر العربية.

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