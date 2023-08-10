عضو بالشيوخ: الرئيس السيسى هبة الله لمصر

أوضح النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل جهود أبناء سيناء في مشروعات التنمية ومواجهة الإرهاب، قائلًا: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو هبة الله لمصر في هذا التوقيت، وقد خسيء كل من يتحدث عنه بسوء".

وأضاف الزملوط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية من مستنقع كادت أن تقع فيه، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في بداية ولايته عن الحلم الذي يتمناه للشعب المصري، وقد كان هذا الحلم أكبر حتى من طموحات الشعب المصري، ومن بين هذا الحلم انفتاح الرئيس السيسي على سيناء، لكن يد الغدر والخيانة أبت إلا أن تعطل مسيرة السيد الرئيس، حيث ترتب على الفترة من 2011 وحتى 2013 تكدس الأسلحة ووجود متطرفين وإرهابيين على أرض سيناء، واعتبروها بؤرة لأفكارهم وأفعالهم الإرهابية المتطرفة.

وأكد أن هناك الكثير من الجهود والتعاون بين الجيش والشرطة وأبناء سيناء، بالتنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة من أجل النهوض بسيناء والقضاء على الإرهاب والمتطرفين.