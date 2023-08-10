الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بسيدي عبد الرحمن (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الخميس، المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين للوقوف على جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية لأهل القرية.

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وقال إن هذا يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق متطلبات وتطلعات الإنسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات، إضافة إلى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية.

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أوضح وزير الرياضة أن المدينة الشبابية الرياضية  تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف اولمبي وصالة للاجهزة الرياضية وقاعة لألعاب الأطفال، إضافة إلى ملعب  لكرة القدم، وملعب كرة خماسي ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، مبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية وغرفة إسعافات أولية.

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ورافق وزير الرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب بمطروح.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصرى للجودو الأنشطة الشبابية الدكتور محمد الكردى رئيس الشباب والرياضة المدينة الشبابية الرياضية

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