الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث “الصحة” يكشف حقيقة تفشى مرض الدرن فى مصر

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن أنه لا حقيقة لما انتشر من تفشي مرض الدرن في مصر، قائلا: "ما تم تداوله حول انتشار مرض الدرن لا أساس له من الصحة".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا حجر صحي وعيادات صحية في المعابر، أشادت بها المنظمات الدولية، وما تم من خلال الفحص الدوري لكل النازحين من السودان لن تتوصل الكشوفات إلى حالة واحدة من الدرن".

وأضاف: "لا يوجد أي دلائل أو مؤشرات تفيد بوجود أي أمراض وبائية منتشرة بين نازحين السودان وغيرها خلال الفترة الماضية، والأمراض المنتشرة غير وبائية مثل ضغط الدم والسكري".

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متحدث “الصحة” يكشف حقيقة تفشى مرض الدرن فى مصر

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