من الرياض.. أبطال «ع الزيرو» يحتفلون بالعرض الخاص (صور)

يقام اليوم العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان بالرياض استعدادًا لعرضه في سينمات الخليج بعد يومين ويحضر العرض الخاص، النجم محمد رمضان، والنجمة جومانا مراد، والفنان إسلام إبراهيم و الطفل منذر مهران و مؤلف العمل مدحت العدل و المخرج محمد العدل والمنتج جمال العدل.

ويناقش العمل السينمائى “ع الزيرو” قصة انسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الأحداث و يصبح من الأغنياء.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء.

أبطال فيلم ع الزيرو

يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو محمد رمضان، النجمة نيللى كريم، إضافة إلى مجموعة من النجوم الذى كان أبرزهم، جومانا مراد، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، استديوهات فوكس (VOX).