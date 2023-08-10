الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تأثير الحداثة ووسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الشخصية

التأثيرات الإيجابية
التأثيرات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا غنى عنه من المجتمع الحديث، ولكن هل توقفت يومًا عن التفكير في كيفية تأثير هذا المفهوم الجديد الذي يسمى وسائل التواصل الاجتماعي على الطريقة التي نتعامل بها مع علاقاتنا الشخصية.

مع تطور التكنولوجيا وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت العلاقات الشخصية تواجه تحديات جديدة، فقد أصبح للحداثة ووسائل التواصل الاجتماعي تأثير كبير على طريقة تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض. 

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن هذه التأثيرات تبدو إيجابية في بعض الأحيان، مثل تسهيل التواصل وتواجد المعلومات بسرعة كبيرة، ولكن في الوقت نفسه تسببت في تحديات جديدة وصعوبات في الحفاظ على علاقات صحية ومستدامة مع الآخرين.

التأثيرات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي:

أحد أبرز التأثيرات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي التي أشارت لها "عبد السلام"، هو تسهيل التواصل بين الناس، بغض النظر عن المسافات الجغرافية والزمن. 

كما يمكن للأفراد الآن التواصل مع أصدقائهم وأحبائهم في أي وقت ومن أي مكان عبر استخدام تطبيقات التراسل الفوري أو شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا يعزز الاتصالات الشخصية ويسهل مشاركة الأخبار والأحداث اليومية.

ومع تطور التكنولوجيا بسرعة، يتغير نمط الحياة والتفاعلات الاجتماعية، حيث إن الاعتماد الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا يؤدي إلى تحديات جديدة في العلاقات الشخصية. 

واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه الأفراد في هذا العصر هي القدرة على الحفاظ على علاقات صحية ومستدامة مع الآخرين، فقد أصبح من السهل التواصل بشكل سطحي وغير شخصي عبر الإنترنت، ولكنه قد يكون أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر ببناء علاقات قوية وعميقة في الحياة الحقيقية، حيث يحتاج الأفراد إلى الجهد والوقت لبناء الثقة وتطوير التفاهم المتبادل واحترام الاحتياجات والمشاعر العاطفية للآخرين، فالتأثيرات السلبية للحداثة ووسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الشخصية ليست قائمة بذاتها، بل هي نتاج انعكاسات تطور التكنولوجيا السريعة. 

استشاري الصحة النفسية التواصل الاجتماعي التأثيرات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي الدكتورة صافيناز عبد السلام العلاقات الشخصية العلاقات الأسرية

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