أعلنت سلطات بريانسك الروسية، الخميس، مقتل شخص وإصابة 2 في قصف أوكراني وفق قناة العربية الإخبارية.

في السياق، قال مسؤول أوكراني إن الجنود الروس "يحرقون بشكل شبه مستمر" بالقرب من مليتوبول.

قال نائب وزير الدفاع حنا ماليار إن القوات الروسية كانت تسلم جثث القتلى في شاحنات وتحرقها في منطقة مكشوفة بالمدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وزعمت أنه تم نقل الجنود القتلى من خيرسون ، التي تبعد أكثر من 100 ميل (حوالي 160 كم).

وقالت إن "قيادة قوات الاحتلال الروسية تحاول إخفاء الخسائر الحقيقية لأفراد وتجري دفن في الأراضي المحتلة مؤقتًا دون نقل الرفات إلى روسيا".

وبالقرب من ميليتوبول في منطقة زابوريزهزهيا ، يتم حرق جثث الجنود الروس بشكل شبه مستمر في منطقة مفتوحة ، والتي يتم تسليمها من قبل المحتلين على متن شاحنات.

"كان السكان المحليون يشعرون بالدخان اللاذع المميز لفترة طويلة".

وفي فبراير، قدرت وزارة الدفاع البريطانية ما بين 40 و 60 ألف جندي روسي قتلوا في الأشهر الـ 12 الأولى من الحرب.

في الشهر الماضي، استخدم تحقيق أجراه اثنان من وسائل الإعلام الروسية المستقلة - Meduza و Mediazone - نمذجة إحصائية ووجد أن 47000 قد ماتوا.

في السياق ذاته، قال مسؤولون أمنيون إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا بسبب نقلهم أدوية مقلدة للسرطان من روسيا إلى أوكرانيا.

وصرحت دائرة الأمن الأوكرانية أن معظم الأدوية المزيفة تم إنشاؤها في روسيا وفي العديد من دول الشرق الأوسط.

وحمل التجار المشتبه بهم الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم ، المنتجات عبر حدود الدولة ، وأخفوها في "فجوات تكنولوجية مقنعة" في سياراتهم.

وقالت إنه بمجرد وصولهم إلى أوكرانيا ، تم بيعهم عبر الإنترنت وتم تسليمهم من خلال الصيدليات الخاضعة للرقابة والخدمات البريدية.

وصنع الجناة "ملايين الهريفنيا" من خلال مخطط غير قانوني وتم الكشف عنهم من خلال عملية خاصة.

وأضافت أن "التحقيق جار لمعرفة كل ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة. وهم يواجهون حكماً بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات".